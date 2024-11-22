SiriusXM iptal kararı, mahkemeden döndü

New York’taki bir yargıç, SiriusXM’in “uzun ve zahmetli” iptal sürecinin yasadışı olduğuna karar verdi. 22 Kasım 2024’te alınan bu kararda, Yargıç Lyle Frank, SiriusXM’in federal yasaları ihlal ettiğini ve şirketlerin abonelik iptalini kolaylaştırması gerektiğini belirtti.

Bu karar, New York Başsavcısı Leticia James’in bir yıl önce SiriusXM’e karşı açtığı davadan sonra geldi. Başsavcılık, şirketin abonelik iptalini zorlaştırmak için çeşitli yöntemler kullandığını ortaya çıkardı. Kullanıcılar, iptal işlemini gerçekleştirebilmek için bir temsilciyle görüşmeye zorlanıyor ve bu görüşmeler sırasında müşteri temsilcileri, abonenin iptal kararından vazgeçmesi için beş farklı teklif sunuyor.

Restore Online Shoppers Confidence Act (ROSCA) İhlali

Yargıç Frank, SiriusXM’in, abonelik iptali için basit ve hızlı bir yöntem sağlanması gerektiğini belirten Restore Online Shoppers Confidence Act (ROSCA) yasağını ihlal ettiğine karar verdi. Frank, kararında, "İptal süreci, abone olma sürecinden kesinlikle daha zor ve karmaşık" ifadelerini kullandı. Canlı bir temsilciyle yapılan görüşmelerde oluşan bekleme süreleri ve sürekli sunulan abonelik tekliflerinin, süreci kasıtlı olarak karmaşıklaştırdığı vurgulandı.

FTC’NİN YENİ KURALLARI VE GELECEK DÜZENLEMELER

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), iptal sürecini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir düzenleme getiriyor. Yeni kurallar, abonelik iptali ile kaydolma sürecinin aynı kolaylıkta olmasını zorunlu kılıyor. Bu düzenlemenin 2025’te devreye girmesi bekleniyor. Başsavcı James, "SiriusXM'in New York’taki müşterilerine zorlaştırılmış bir iptal süreci dayatarak, büyük miktarda zaman kaybına neden olduğuna karar verdik" dedi.

SiriusXM, bu karar sonrası iptal sürecini yalnızca New York’taki müşterileri için değiştirecek. Ancak şirket, kararı temyiz etmeyi planladığını belirtti. SiriusXM sözcüsü Maggie Mitchell, yaptığı açıklamada, "Mahkeme, çoğu suçlamayı reddetti ve SiriusXM’in politikalarını yanıltıcı ya da aldatıcı bulmadı" dedi. Ayrıca şirket, FTC’nin yeni “tıkla iptal” kuralına uymayı taahhüt ettiğini açıkladı.