Gazeteci turizm yazarı Özkan Altıntaş oradaydı. Sirkeci Marmaray’daki asansörün içinde başına ne geldiğini açıkladı

Turizm yazarı Özkan Altıntaş, İstanbul Sirkeci’deki Marmaray istasyonunda yürüyen merdiven ve asansörlerin yetersizliğinden şikayet etti.

Asansörde yaşanan kargaşayı anlatan Altıntaş, gençlerin ileri yaşlı insanlara yer vermediğini hatta bazı durumlarda yaşlı insanların asansörden çıkmak durumunda kaldığını yazdı.

Başına gelen olayı Instagram hesabından paylaşan özkan Altıntaş, "Tabii galip gelenler hep gençler. İlk sırayı alıp asansöre yerleşirler. Yaşlı engelli çocuklu yetişemez dışarda kalır. Arada bir insaflı biri çıkıp da yerini verirse binebilirler." ifadelerini kullandı.

Özkan Altıntaş, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:

"İstanbul'un en kalabalık ve tarihi bölgesi Sirkeci'ye açılan Marmaray asansörleri 10 kişiliktir.

Tren gelince yolcularda asansöre binmek için koşu başlar.

Sanki olimpiyatta 100 metre yarışı...

Yaşlısı genci kadını erkeği, engellisi koşuyor.

Tabii galip gelenler hep gençler.

İlk sırayı alıp asansöre yerleşirler.

Yaşlı engelli çocuklu yetişemez dışarıda kalır.

Arada bir insaflı biri çıkıp da yerini verirse binebilirler.

Bu defa asansörde ikici işkence başlar.

Binenler ağır gelince birisinin çıkması istenir son çeken yaşlı çıksın denir.

Bu arada asansörün arka bölümüne yığılma nedeniyle sensörlerin değdiği söylenir.

Herkes öne doğru gelir.

Şansları varsa sensörler kurtulur asansör hareket eder.

Yoksa eşikte bir içeri bur geri girip çıkanlarla asansör hareket ettirmeye çalışılır.

Bu arada her kafadan bir ses çıkar.

Hakaretler başlar.

Taaaa ki asansör hareket edene kadar.

Levent Kırca sağ olsa bunu güzel skeç yapardı.

Bu hem komik hem de acı veren bir asansör.

Böylesine önemli merkezde yürüyen merdiveni tek yapan asansörü 10 kişilik yapan zihniyeti anlamak mümkün değil.

Londra'da adam bizden yıllar önce yaptığı metroya 30 kişilik asansör koyup bu günleri görmüş.

Dedim ya komik asansör.

Bir de rahmetli Aziz Nesin bu asansörü iyi yazardı."