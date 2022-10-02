2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı

Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesi deviler gün yüzüne çıkarılıyor. Geç Tunç ve Demir çağlarına ilişkin kalıntılar üzerinde çalışan 35 kişilik ekip, 2006 yılından beri çalışmalara devam ediyor.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:44
Takip Et

Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı

Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı
+
Aa
-

Adana'nın Ceyhan ilçesi yakınlarında bulunan ve Hicaz Demiryolu üzerinde yer alan Sirkeli Höyüğü'nde, 2006 yılında başlayan kazılarda dünyanın çeşitli üniversitelerinden öğrenciler de yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Almanya ve İtalya'dan kazı çalışmalarına katkı sunmak için gelen 35 kişilik kazı ekibindeki öğrenciler, Geç Tunç ve Demir çağlarına ait kalıntıları gün yüzüne çıkartılmasına destek veriyor.

Tarihin izini süren öğrenciler, höyükteki çalışmalarıyla kendi bilimsel çalışmalarına da katkı sağlama şansı yakalıyor.

Kazı ekibinde yer alan Bern Üniversitesinden Dr. Deniz Yaşin Meier, AA muhabirine, kazılara belirli aralıklarla gelen birçok öğrenciyi yetiştirdiklerini söyledi.

Burada tecrübe edinen öğrencilerin ileride akademik ve bilimsel çalışmalar yürüttüklerini anlatan Meier, şöyle devam etti:

"Bizim hiçbir zaman tek amacımız kazı yapmak olmadı. İlk hedefimiz bilimsel kazılarımızı sürdürebilmek ancak bununla birlikte yeni kuşakları da yetiştirmeliyiz. Bu anlamda her sene kazıya yerli yabancı öğrencilerimiz geliyor. Onlara seminerler düzenliyoruz. Her gelen öğrenci, buradan tecrübe kazanarak gitti. Bunun karşılığını da aldık. Zamanında buraya öğrenci olarak gelen ve şimdi meslektaşımız olanlar var. Öğrenciler, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam ederek bizimle çalışıyorlar, bununla gurur duyuyoruz."

Bern Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Sofia Marks, kazıda Helenistik dönemdeki seramik buluntular üzerine çalıştığını belirtti.

Yüksek lisans tezini Sirkeli Höyüğü'nde tamamladığını ve doktora tez çalışmasına da burada devam ettiğini dile getiren Marks, "Çocukluğumdan beri arkeolojiye ilgi duyuyorum, bu nedenle arkeoloji bölümünü seçtim. Özellikle Helenistik dönem seramikleri ilgimi çekiyor. Ben ilk kazı çalışmama 2019'da Sirkeli Höyüğü'ndeki 'D' açmasında başladım ve bu açmada küçük bir parça buldum, çok heyecanlıydı. Daha sonra 'C' açmasındaki çalışmalarımda Helenistik döneme ait seramikler üzerine çalıştım. Umarım, iki yıl içerisinde doktoramı tamamlarım ve arkeolojik çalışmalarıma burada devam ederim." diye konuştu.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Sirkeli Höyüğü'nde çalışmalara katılan Seda Aknır da bölgede 6 yıldır kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasına destek verdiğini ifade etti.

Yüksek lisans eğitimine başlayacağını ve tez konusu olarak Sirkeli Höyüğü'ndeki seramikleri çalışacağını dile getiren Aknır, şunları kaydetti:

"Üniversitedeki derslerde arkeolojinin teoriğini öğreniyorsunuz ancak bunu pratiğe dökmediğiniz için eksik kalıyorsunuz. Buraya geldiğimde arazi çalışmaları, çizim yapma ve seramikleri tarihlendirme gibi birçok alanda arkeolojiyi tanıma fırsatı buldum. Bunların hepsi bana bir tecrübe kattı. Tecrübelenmeye de devam ediyorum. Bu sene yüksek lisansa başlayacağım ve çalışmalarımı Sirkeli Höyüğü'ndeki seramik buluntular üzerine yürütmeyi hedefliyorum."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
2
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
3
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
4
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
5
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
6
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
7
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı
﻿Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı
﻿Erdoğan'dan, şehit Ataş'ın ailesine başsağlığı mesajı
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
﻿Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı
﻿Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı
﻿Sirkeli Höyüğü’nde tarih öncesini gün yüzüne çıkaran kazı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.