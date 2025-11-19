Robot İstihdam Ajansı'nın dikkat çektiği uluslararası raporlar, robotik ve yapay zekâ entegrasyonundaki acil liderlik ihtiyacını destekliyor. Öngörülere göre 2027’ye kadar şirketlerin %75’i robotik otomasyona geçerken, 2026 itibarıyla iş süreçlerinin %45’i AI agent’lar tarafından yürütülecek. Buna karşın, bu sistemlere etkin liderlik edebilecek yönetişim yapısına sahip şirketlerin oranı yalnızca %14 seviyesinde kalıyor. Veriler, yanlış entegrasyon kararları alan kurumların %48’inin ilk yıl içinde maddi kayıp yaşadığını göstererek uzmanlığın kurumsal gelecek için hayati önemini ortaya koyuyor.

Türkiye’de robotik ve yapay zekâ iş gücünü sahada yöneten ilk yapı olan Robot İstihdam Ajansı, güncel durumu şöyle değerlendirdi:

“Robotik dönüşüm artık sosyal medya yorumlarının değil, sahadaki gerçek deneyimin konusudur. Bir robotla çalışmamış, bir agent’ı gerçek operasyon içinde yönetmemiş kişilerin kurumları yönlendirmesi, verimlilik kayıpları, yanlış entegrasyon ve operasyonel arızalar ve siber riskler gibi sonuçlara yol açarak operasyonel aksaklık riskini önemli ölçüde artırmaktadır.”

YENİ İŞ GÜCÜ MODELİ: HİBRİT LİDERLİK ŞART

Global işgücü hızla İnsan + Robot + AI Agent işbirliğine dayalı hibrit modele geçiyor. Bu değişim, C-Level yöneticilerden yeni ve gelişmiş bir beceri seti gerektiriyor: Otonom sistemlere ve yapay zekâ agent’larına liderlik edebilme yetkinliği.

Bu hibrit liderlik; görev akışı tasarlamayı, robot–insan etkileşimini yönetmeyi, agent davranışlarını optimize etmeyi ve risk analizini kapsıyor. Ajans, bu becerilerin yalnızca gerçek saha ve operasyonel deneyim ile edinilebileceğinin altını çiziyor.

C-LEVEL YÖNETİCİLERE ÖZEL LİDERLİK PROGRAMI

Robot İstihdam Ajansı, bu dönüşümün deneyimsiz ellere bırakılamayacağı bilinciyle, 5 Aralık 2025 tarihinde AI Agent & Robot Leadership Workshop düzenleyecek. Türkiye’de C-Level yöneticilere özel sunulan bu liderlik programı, yöneticileri yeni çağa hazırlayacak.

Workshop içeriği:

AI agent’larla görev yönetimi

Robot iş gücüne liderlik

Hibrit iş gücü tasarımları

Güvenlik ve risk yönetimi

İnsan–robot işbirliği modelleri

Operasyonel vaka incelemeleri

Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkın, bu konudaki değerlendirmesinde: “Gerçek liderlik, gerçek robotlarla ve gerçek agent’larla çalışarak kazanılır. Bilgi karmaşasının en yüksek olduğu bu dönemde, şirketlerin geleceğini korumak için deneyimle kanıtlanmış uzmanlıkla ilerlemesi kritik önem taşıyor” dedi.