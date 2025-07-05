Şirketler neden çöküyor?

Türkiye ekonomisinde son dönemde dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, konkordato ve iflaslardaki keskin artış. Son verilere göre, konkordato ilan eden şirket sayısı geçtiğimiz yıla göre iki katına çıkmış, kesin mühlet kararları ise %227 oranında artış göstermiş durumda. İflas eden firmaların sayısı da aynı dönemde 48’den 96’ya yükselerek tam anlamıyla ikiye katlandı. Bu tablo, ekonomideki kırılganlıkların şirketlerin mali bünyelerini zayıflattığını ve reel sektörde ciddi bir “finansal sıkışma” yaşandığını ortaya koyuyor.

Konkordato, borçlarını ödeyemeyen firmalara bir tür “nefes alma” imkanı sunarak alacaklılarla yeniden yapılandırma sürecine girmelerini sağlar. Ancak konkordato başvurularının bu denli artması, borç yükünün işletmeler için taşınamaz hale geldiğinin göstergesidir.

Veriler, 2024’e göre konkordato başvurularının ciddi şekilde arttığını, buna karşılık tasdik edilen (onaylanan) konkordatoların %22 oranında azaldığını gösteriyor. Bu durum, mahkemelerin artık konkordato taleplerine daha temkinli yaklaştığını ve şirketlerin sunduğu planların sürdürülebilir bulunmadığını ortaya koyuyor. Konkordato başvurusu reddedilenlerin %101 artmış olması da bunu destekliyor.

Şirket iflaslarındaki bu artışın temelinde birkaç kritik neden yatıyor:

Yüksek Faiz Ortamı: Enflasyonu kontrol altına almak için uygulanan sıkı para politikaları, kredi maliyetlerini keskin şekilde artırdı. KOBİ’ler ve büyük firmalar, işlerini çevirmek için ihtiyaç duydukları finansmana ya ulaşamıyor ya da ulaşsa bile yüksek faiz oranları nedeniyle bunu sürdüremiyor.

Kur Oynaklığı: Döviz kurlarındaki dalgalanma, ithalata bağımlı sektörlerde maliyetleri artırdı. Döviz borcu olan firmalar, kur farkı nedeniyle zararlarını katladı.

İç Talepte Daralma: Hanehalkı alım gücünün düşmesi, iç talebi daralttı. Özellikle perakende, gıda dışı hızlı tüketim ve inşaat sektöründe ciddi bir durgunluk gözleniyor.

Tahsilat Sorunları: Zincirleme borç krizleri yaşanıyor. Şirketler birbirlerinden alacaklarını tahsil edemediği için likidite problemleri artıyor ve bu da konkordato zincirine yol açıyor.

Konkordato tasdik kararlarındaki azalma, mahkemelerin “samimi ve uygulanabilir” bulmadığı planları reddettiğini gösteriyor. Ayrıca, konkordatonun kötü niyetli kullanımına karşı yargıdaki hassasiyetin arttığı da söylenebilir. Birçok firma, konkordatoyu borçlarını ödememek için bir kalkan gibi kullanmaya çalışıyor. Bu durum, alacaklıları daha agresif hale getiriyor ve mahkemelerin denetimini sıkılaştırıyor.

Konkordato ve iflaslar reel sektörün geleceği açısından önemli bir uyarı. Reel sektör, istihdamın ve üretimin bel kemiği olduğundan, zincirleme iflaslar işsizliği ve sosyal sorunları artırabilir. Özellikle KOBİ’ler için yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve tahsilat süreçlerinin hızlandırılması kritik hale gelmiş durumda.

Finansmana Erişim Kolaylığı: Sıkı para politikasına rağmen, seçici kredi imkanları sağlanmalı. Özellikle ihracatçı ve döviz kazandırıcı sektörlere düşük faizli kredi programları uygulanabilir.

Kur Riskine Karşı Koruma: Döviz borcu olan şirketler için kur riski yönetim programları geliştirilmelidir.

Tahsilat Güvencesi: Ticari alacak sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılması, KOBİ’lerin zincirleme borç krizinden korunmasına yardımcı olabilir.

Hukuki Reformlar: Konkordato süreçleri daha hızlı ve etkin bir yapıya kavuşturulmalı, kötü niyetli kullanımların önüne geçilmelidir.

Konkordato ve iflaslarda yaşanan artış, Türkiye ekonomisinin reel sektör tarafındaki kırılganlıkları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Eğer gerekli adımlar atılmazsa bu tablo daha da kötüleşebilir ve istihdam kayıpları, üretim düşüşü gibi ciddi sosyo-ekonomik sonuçlar doğurabilir. Finansal mimarinin güçlendirilmesi ve reel sektöre yönelik desteklerin artırılması, bu krizi bir fırsata çevirmek için en kritik adımlar olacaktır.