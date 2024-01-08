Şirketlerine kayyum atanan Dilan Polat yeni şubesini açtı

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Şirketlerine kayyum atanan Dilan Polat yeni şubesini açtı
Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat’ın şirketlerine kayyum atanmıştı. Polat, şubelerine bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 5 Kasım tarihinde kara para aklama suçundan tutuklanmış, şirketlerine ise kayyum atanmıştı. Uzun süre Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Polat’lar güzellik merkezi şubelerine bir yenisini daha ekledi.

Sözcü TV’den Meral Danyıldız’ın haberine göre, Polat'ın yeni güzellik merkezi kutlamalar eşliğinde İstanbul Kağıthane'de açıldı.

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Kayyum atanan şirketlerinin bünyesinde yeni şube açılması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Kara para aklama suçlamalarına rağmen hala aktif olarak çalışan Dilan Polat'ın güzellik merkezleri, bunca skandallara rağmen yeni şubesinin Kağıthane'de açılacağını Dilan Polat'ın yedek sosyal medya hesabından bildirildi.

"AİLECEK AÇILIŞA GİDİYORUZ"

Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan görüntüde, Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat başta olmak üzere, Dilan ve Engin Polat’ın akrabaları ve çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı.

Dilan Polat'ın yeni şubesi 'Enercii' şarkısı eşliğinde açıldı.

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