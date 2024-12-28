Şırnak Beytüşşebap’ta şiddetli fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Beytüşşebap ilçesinde, kar ve fırtına birlikte etkili oldu. İlçe merkezi ve yüksek rakımlı köylerde yoğun kar yağışı görülürken, alçak bölgelerde ise şiddetli rüzgarlar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yeşilöz, Mezra, Gökçe ve Çığlıca gibi köylerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanırken, Başaran, Ayvalık ve Günyüzü gibi köylerde ise fırtına gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Fırtına, özellikle bal arılarını hedef aldı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bazı arı kovanları devrildi ve arılar zarar gördü. Bu durum, bölgedeki arıcılıkla uğraşan çiftçileri olumsuz etkiledi. Arıların, özellikle kış mevsiminde zarar görmesi, bu dönemde arıcılıkla geçinen aileler için büyük bir ekonomik kayba yol açtı.

İlçe genelinde etkili olan kar ve fırtına, elektrik hatlarını da olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve rüzgar nedeniyle birçok köyde elektrik kesintileri yaşandı. Kesilen elektrikler, günlük yaşamı iyice zorlaştırdı. Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin üzerindeki brandalar uçtu. Bu durum, özellikle çadırda yaşayanlar ve tarımla uğraşanlar için büyük bir sıkıntı oluşturdu.

Yüksek bölgelerde kar yağışının etkisiyle kapanan köy yolları, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolları açmayı başardı. Ancak, kar yağışının devam etmesi nedeniyle bazı köy yollarında yeniden kapanmalar yaşanabileceği belirtildi.