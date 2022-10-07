﻿Şırnak Üniversitesi personel alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Doçent adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgelerinin e-Devlet çıktıları (asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek lisans, Doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları (asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı "Resmi Kurum" olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Eserler listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını fiziksel olarak, 4 (dört) nüshasını da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile ilana çıkılan kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Müracaat edecek adayların "Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.sirnak.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlan Başvuru Başlama Tarihi: 07.10.2022

İlan Başvuru Bitiş Tarihi: 21.10.2022 mesai bitimi