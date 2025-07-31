Şırnaklı milli halterci Avrupa rekoru kırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şırnaklı milli halterci Avrupa rekoru kırdı

Şırnaklı Milli Halterci Sefkan Sümen, Avrupa rekoru kırdı.

Şırnaklı Milli Halterci Sefkan Sümen, Madrid’de düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası‘nda koparmada kaldırdığı 145 kilo ile Avrupa rekoru kırdı, 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu milli halterci Sefkan Sümen, 23-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası‘nda Avrupa rekoru kırarak 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 88 kilo sıkletinde yarışan Sefkan Sümen, koparmada 145 kilogram kaldırarak Avrupa rekoru kırarak altın madalya sahibi oldu. Silkmede 172 kilo ve toplamda 317 kiloluk derecelerle 2 gümüş madalya ile Avrupa ikincisi oldu. Sümen, performansı ile 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

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