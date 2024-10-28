Şırnak’ta 2 milyon 900 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta 2 milyon 900 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Şırnak’ta 22 farklı noktada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, piyasa değeri 2 milyon 900 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 22 farklı noktaya operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 21 cep telefonu, 3 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 140 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 614 bandrolsüz kaçak sigara, 10 elektronik sigara, 18 kilo kaçak çay, 1.659 cep telefonu aksesuarı, 833 elektronik eşya ve 1.888 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Yakalanan malzemelerin piyasa değeri 2 milyon 900 bin TL olup, konu ile ilgili 22 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 21’i serbest bırakıldı.

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