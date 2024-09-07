Şırnak'ta akraba 2 aile arasında silahlı kavga. 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: DHA
Şırnak'ta akraba 2 aile arasında silahlı kavga. 1 ölü 3 yaralı

Şırnak’ta akraba 2 aile arasında yaşanan silahlı kavgada 33 yaşındaki Murat Oktay, yaşamını yitirdi. Oktay'ın yakınları da husumetli oldukları ailenin evine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan saldırıda 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Cizre ilçesi Koçtepe köyünde meydana gelen olayda, İddiaya göre; husumetli olan akraba 2 aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası ağır yaralanan Murat Oktay, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oktay'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Olaydan hemen sonra Murat Oktay'ın yakınları da husumetli oldukları ailenin evine silahlı baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında L.N. (31), N.O. (38) ve T.O. (35), yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, M.O., H.O. ve T.O. gözaltına alındı.

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