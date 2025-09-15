Şırnak’ta Anadolu Türküleri opera ile buluştu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nce organize edilen “Bir Anadolu Şenliği” etkinliklerinin üçüncü durağı Hakkari ve Tunceli’den sonra Şırnak oldu. Şenliklerin üçüncü gününde Adliye Meydanı’nda İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, “Anadolu Topraklarından” adlı konserle klasik müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Opera ile Anadolu türkülerini birleştiren konsere Şırnaklılar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel ezgilere yenilikçi bir yorum getiren konser, izleyicilere klasik müzikle harmanlanmış eşsiz bir türkü deneyimi sundu.

DEV EKRANDA MİLLİ MAÇ İZLENDİ

Konserin ardından Adliye Meydanı’nda Türkiye Milli Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’ndaki final maçı dev ekranda yayınlandı.

Şırnaklılar, meydanı doldurarak 12 Dev Adam’ın heyecanına coşkuyla katıldı ve Türkiye’nin ikinci olduğu şampiyonadaki tarihi anlara hep birlikte tanıklık etti.