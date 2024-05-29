Şırnak'ta bir pastanede yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta bir pastanede yangın çıktı

Şırnak'ta tüpün alev alması sonucu bir pastanede yangın çıktı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bir pastanenin imalat bölümünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre mutfak tüpünün alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sonucu çalışanlar dışarı çıkarıldı.

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.

Pastanede maddi hasarın meydana geldiğini belirten Üstün, ekiplerin şu an duman tahliyesini yaptığını, duman tahliyesinin ardından iş yerini iş yeri sahibine teslim edip, istasyona dönüş yapacaklarını aktardı.

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