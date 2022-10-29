29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cizreliler Cumhuriyet için yürüdü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyerek Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 06:28
Takip Et

Şırnak'ta Cizreliler Cumhuriyet için yürüdü

Cizreliler Cumhuriyet için yürüdü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de coşku içerisinde kutlanıyor. Hendek olaylarında terör olaylarının sıklıkla yaşandığı Nusaybin Caddesi ve İdil Caddesi 50 metrelik dev Türk bayrağı ve Cumhuriyet korteji ile renklendi. 

Cizre Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü kutlamaları dahilinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yafes Mahallesi Cizre Belediye binası önünde bir araya gelen 7'den 70'e yüzlerce kişi ellerine Türk bayraklarını alıp meşaleler eşliğinde İdil Caddesi'ne kadar yürüdü. 

Yüzlerce dev Türk bayrağı eşliğinde Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıldönümünü coşku içerisinde yürüyerek kutladı. Kutlama güzergahı boyunca polis zırhlı araçları da siren çalarak kalabalık kitleye destek verdi. Belediye önünde başlayıp İdil Caddesi'nde sona eren Cumhuriyet yürüyüşünün sonunda kalabalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
1
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
2
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
3
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
4
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
5
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
6
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
7
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.