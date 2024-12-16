Şırnak’ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi! 48 şüpheliye işlem yapıldı

Kaynak: İHA
Şırnak’ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi! 48 şüpheliye işlem yapıldı

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 48 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 48 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda; 3,74 gram metamfetamin maddesi, 1,45 gram esrar maddesi, 31,43 gram eroin maddesi, 2 adet bong, 2 bin 744 paket kaçak sigara, 3 kilogram tütün, 50 adet puro, 710 paket elektronik sigara tütünü, 15 cep telefonu, 3 ton 428 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 366 adet emtia, 549 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 48 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

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