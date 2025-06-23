Şırnak’ta dehşet! 29 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta dehşet! 29 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız, bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Gülizar Yıldız ile R. K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada R.K., Yıldız'a bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli R.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şırnak’ta dehşet! 29 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

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