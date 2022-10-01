Şırnak'ta drone destekli trafik denetimi

Sanayi Işıklı Kavşağı'nda kazalarda can kaybının önlenmesi, emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek, araç kullanırken cep telefonu kullanımını engellemek ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla drone destekli denetim yapıldı.
Denetimde, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 2 sürücüye ceza uygulandı, 1 sigortasız araç trafikten men edildi.
Ekipler, kazaların önlenmesi amacıyla drone destekli trafik denetimini yaptıklarını belirterek, denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek istediklerini bildirdi. (AA)
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