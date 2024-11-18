Şırnak'ta elektrik yatırımları, kayıp kaçak oranlarını düşürüyor

Kaynak: ANKA
Şırnak'ta elektrik yatırımları, kayıp kaçak oranlarını düşürüyor

Şırnak'ta Dicle Elektrik, kayıp kaçak oranlarını yüzde 34'e düşürmek için 2 milyar TL yatırım gerçekleştirdi, 2024 için yatırım hedefi 3 milyar TL.

Dicle Elektrik, Şırnak'taki elektrik kayıp kaçak oranlarını ve kesinti sürelerini azaltmak amacıyla büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. 2016 yılında Şırnak şehir merkezinde yüzde 71 olan kayıp kaçak oranı, yapılan çalışmalarla yüzde 34'e düşürüldü. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirketin son 10 yılda Şırnak'a 2 milyar TL değerinde yatırım yaptığını belirterek, 2024 yılı için belirlenen yatırım tutarının 3 milyar TL'yi aştığını ifade etti. Şirket, 4.5 milyar TL'lik yatırımlarda en büyük payın enerjinin verimli dağıtımı için şebeke yatırımlarına ayrıldığını vurguladı.

Bölgedeki elektrik dağıtım hizmetini güçlendirmek için çalışan Dicle Elektrik, 2013 yılından bu yana özelleşme sürecinin ardından düzenli bakım çalışmalarıyla enerji arz güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Arvas, şehir merkezindeki başarılarının kırsal alanlara da taşınması için çeşitli projelerin devam ettiğini kaydetti.

Kayıp kaçak oranının yarı yarıya düşmesi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlarken, kayıt dışı tüketimle mücadelede de etkili sonuçlar alındığı ifade ediliyor. Dicle Elektrik, ayrıca kırsaldaki sulama alanlarındaki elektrik kayıplarını azaltmayı hedefliyor. Genel Müdür Arvas, bu hedefle ilgili olarak, “Kayıp kaçak oranlarını şehir merkezlerinde düşürdüğümüz gibi kırsal alanlarda da aynı başarıyı yakalamayı amaçlıyoruz” dedi.

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