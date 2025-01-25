Şırnak'ta feci kaza: TIR'ın altında kaldı

Olay, saat 05.00 sıralarında, Şırnak Silopi ilçesi Karatay yolunda meydana geldi. Irak uyruklu Salih Salih Omar Salih yönetimindeki 22 C 35207 Irak plakalı otomobil, aynı yöne giden sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR'a arkadan çarptı.

Otomobilin sürücüsü yaralanırken; olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı otomobilin sürücüsü, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Salih'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.