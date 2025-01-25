Şırnak'ta feci kaza: TIR'ın altında kaldı

Kaynak: DHA
Şırnak'ta feci kaza: TIR'ın altında kaldı

Şırnak'ta otomobil sürücüsü Irak uyruklu 46 yaşındaki şahıs TIR'ın altına girmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Şırnak Silopi ilçesi Karatay yolunda meydana geldi. Irak uyruklu Salih Salih Omar Salih yönetimindeki 22 C 35207 Irak plakalı otomobil, aynı yöne giden sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR'a arkadan çarptı.

Otomobilin sürücüsü yaralanırken; olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı otomobilin sürücüsü, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Salih'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta feci kaza: TIR'ın altında kaldı

Şırnak'ta feci kaza: TIR'ın altında kaldı

Şırnak'ta feci kaza: TIR'ın altında kaldı

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