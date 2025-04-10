Şırnak’ta fırtına felaketi! Yaylada hayat altüst oldu

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kalan bir ailenin evi etkili olan yağışların ardından meydana gelen fırtınadan etkilendi.

Fırtınada Faraşin Yaylasında Ferhan Yacan'a ait evin ve hayvan ağılının çatısı uçtu. Fırtına sonrası hayvan ağılının yıkılma riskine karşı Yaycan, ağılda bulunan küçük baş hayvanlarını dışarı çıkarmak zorunda kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.