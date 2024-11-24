Şırnak'ta GES projesi ile içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanıyor

Kaynak: İHA
Şırnak'ta GES projesi ile içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanıyor

Şırnak İdil'deki Dumanlı Köyünde kurulan güneş panelleri sayesinde köyün içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Dumanlı Köyünde kurulan güneş panelleri sayesinde köyün içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından GES projesi kapsamında Dumanlı köyüne kurulan 90 adet enerji paneli sayesinde köyün içme suyu hattının enerji ihtiyacı karşılanmaya başlandı. 2024 yılı KÖYDES programı kapsamında 550 Wp gücünde 90 adet güneş paneli kullanarak 49.50 kWp güç üretti. Tüketilen enerjiyi yerinde üreterek tasarruflu ve doğa dostu bir dönüşüme katkı sağlayan İl Özel İdaresi, bu proje sayesinde de köyün içme suyu hattının da enerji ihtiyacını karşılamış oldu.

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