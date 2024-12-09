Şırnak’ta gümrük kapısında kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Şırnak’ta gümrük kapısında kaçakçılık operasyonu

Şırnak’ın Habur Sınır Kapısında son bir hafta içerisinde yapılan denetimde 9 kilo 105 gram metamfetamin maddesi. Bir miktar esrar, eroin, bonzai maddesi ve kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 37 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ele geçirilirken işlem yapılan 37 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 9 kilo 105 gram metamfetamin maddesi, 5,79 gram esrar maddesi, 0,59 gram eroin maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 4 adet bong, 4 bin 982 paket kaçak sigara, 171 adet puro, 17 adet cep telefonu, bin 172 adet emtia, 512 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 2 PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi. FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 2 terör örgütü üyesi şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi.

İşlem yapılan 37 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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