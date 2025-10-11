Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, halkın huzurunu bozmaya yönelik yapılacak olan plan engellendi.

NAMLUSU İŞLEME TABİ TUTULMUŞ 500 TABANCA

İstihbarat çalışmaları sonucu bir kargo aracında yapılan aramada, namlusu işleme tabi tutularak atışa hazır hale getirilebilen 500 adet "Maraton G19 cal. 9 milimetre PAK" ibareli tabanca ele geçirildi.

Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin yasa dışı yollardan silahı kente sokmaya çalıştıkları öğrenildi.

SİLAHLAR KRİMİNAL LABORATUVARDA İNCELENECEK

Operasyonla ele geçirilen tabancalar incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığı bitirme kararlılığının aralıksız süreceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Sözümüzün arkasındayız, mücadelemiz devam edecek" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.