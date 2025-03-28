Şırnak’ta ilk kez akşam karanlığında maç yapıldı

Kaynak: DHA
Şırnak’ta ilk kez akşam karanlığında maç yapıldı

Şırnak’ta ilçesinde Silopi Gücü Spor Kulübü ile Şırnak Petrol Spor Kulübü dostluk maçında karşılaştı. İki takımın mücadelesi Şırnak’ta akşam karanlığında yapılan ilk futbol maçı olarak kayıtlara geçti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Silopi Gücü Spor Kulübü ile Şırnak Petrol Spor Kulübü arasında dostluk maçı yapıldı. Bu maç, Şırnak’ta ilk defa gece oynanan karşılaşma oldu.

1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Silopi Gücü Spor ile Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de Şırnak Petrol Spor dostluk maçına çıktı. Silopi İlçe Stadyumu’nda dün akşam saat 21.00’da başlayan karşılaşma, Şırnak tarihinde bir ilke imza atarak gece maçı olarak oynandı. Silopi Gücü Spor Kulübü yöneticisi Kasım Ökten, Şırnak Petrol Spor Kulübünü çiçekle karşıladı.

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Maçın ilk yarısını Silopi Gücü Spor, 3-2 önde tamamladı. İkinci yarıda Şırnak Petrol Spor attığı 4 golle Silopi Gücü Spor'u 6-3 mağlup etti. Silopi’deki futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı izleyen taraftarlar da maç boyunca "Silopi, Şırnak, omuz omuza" şeklinde sloganlar attı. Silopi Gücü Spor Kulübü yöneticisi Kasım Ökten, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu maç tamamen dostluk amacıyla düzenlendi. Futbol olmasına rağmen, bizim için sonucu önemli değildi. Şırnak Petrol Spor’a kalan maçlarda başarılar diliyoruz ve umarız önümüzdeki sezon 3. Lig'de Şırnak'ı temsil ederler" dedi.

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