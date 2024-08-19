Şırnak’ta kaçakçılara dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta kaçakçılara dev operasyon

Şırnak’ta jandarmadan kaçakçılık operasyonunda 3 gözaltı gerçekleşti.

Kaçakçılara dev operasyon

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen çeşitli ürünler yakalandı ve olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başverimli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Başverimli beldesinde gerçekleştirdiği operasyonda, 6 adet cep telefonu, 1 adet klima, 12 çift spor ayakkabı, 370 paket sigara, 80 paket tütün kağıdı, 5 bin 260 adet tansiyon ilacı, 200 adet menteşe, 1 kilogram nargile tütünü ve 7 kilogram çay ele geçirildiği ifade edildi.

Gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışılan bu eşyalarla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

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