Şırnak’ta kaçakçılara dev operasyon

Kaçakçılara dev operasyon

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen çeşitli ürünler yakalandı ve olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başverimli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Başverimli beldesinde gerçekleştirdiği operasyonda, 6 adet cep telefonu, 1 adet klima, 12 çift spor ayakkabı, 370 paket sigara, 80 paket tütün kağıdı, 5 bin 260 adet tansiyon ilacı, 200 adet menteşe, 1 kilogram nargile tütünü ve 7 kilogram çay ele geçirildiği ifade edildi.

Gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışılan bu eşyalarla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.