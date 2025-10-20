Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 14 milyon 788 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ihbarları değerlendirmek üzerine 3 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 4 gram bonzai, 200 litre alkollü içecek, 162 cep telefonu, 33 bin 82 bandrolsüz sigara, 370 elektronik sigara ve likiti, 2 bin 680 hırdavat ürünü, bin 211 tekstil ürünü, 277 kozmetik eşya, bin 591 süs ve aksesuar eşyası, 409 elektronik eşya ile 622 farklı gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 14 milyon 788 bin 710 lira olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında, kaçak malları gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.