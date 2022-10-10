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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 65 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:32
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 65 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 65 gözaltı
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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 20,49 gram metamfetamin, 65,25 gram eroin, 113,36 gram esrar, 202,07 gram skunk, 1 adet bong, 5 bin 400 adet makaron, 2 bin 728 adet sigara, 51 adet cep telefonu aksesuarı, 35 adet tarihi eser, 30 litre alkol, 25 adet cep telefonu, 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda, 44’ü kaçakçılık, 16’sı asayiş, 2 terör şüphelisi ve 3'ü sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.

 

                                          

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