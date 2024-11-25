Şırnak’ta kaybolan genç 9 gündür bulunamadı

Kaynak: İHA
Şırnak’ta kaybolan genç 9 gündür bulunamadı

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'i arama çalışmaları 9. gününde de olumsuz hava şartlarına rağmen devam ediyor.

22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin, Şırnak'ta kayboldu. 9 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları devam ediyor. En son Cizre'de Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle başlatılan çalışmalar AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde, Cizre itfaiyesi, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD ve Jandarma SAS komando ekibinin katılımıyla olumsuz havaya rağmen sürdürülüyor.

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Cizre-Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesindeki karakollarda görevli personelin desteği ile sınır hattı, kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda yürütülen çalışmalarda henüz Yalgettekin'e ait bir ize rastlanılamadı.

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