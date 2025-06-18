Şırnak’ta kazası: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Şırnak’ta kazası: Yaralılar var

Şırnak merkez Lise Caddesi'nde freni patlayan kola yüklü kamyonet, önce ticari taksiye çarptı, daha sonra kaldırım kenarında bulunan çınar ağacını devirerek evin bahçesine devrildi.

Kaza saat 12.00 sularında Lise Caddesi'nde meydana geldi. Freni boşalan 73 ABG 540 plakalı Isuzu marka kola yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 73 T 0083 Toyota Corolla marka ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hız kazanan araç, kaldırım kenarında bulunan çınar ağacını kökünden sökerek devirdi. Kamyonet, daha sonra yol kenarındaki bir evin bahçesine uçarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.M., M.K., S.Z. ve M.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2-004.jpg

3-003.jpg

Son Haberler
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?
Gazi Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti
Gazi Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı
Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak
Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var