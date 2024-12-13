Şırnak’ta kolu kamyonet kapısına sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şırnak’ta kolu kamyonet kapısına sıkıştı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Mehmet B, isimli kişi kamyonetin kazasına sıkıştı. İtfaiye erleri Mehmet B’yi kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Demirler makasla kesilerek kurtarılan B, hastaneye kaldırıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün yük boşaltmak için iş yerine yanaştırdığı 01 ACL 045 plakalı kamyonetin kasa kapısına, aracı arkasında bulunan Mehmet B.'nin kolu sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Mehmet B.'nin kolu, kapının kesilmesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Mehmet B., ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak’ta kolu kamyonet kapısına sıkıştı

Şırnak’ta kolu kamyonet kapısına sıkıştı

Şırnak’ta kolu kamyonet kapısına sıkıştı

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