Koyunlarını otlatırken buldu. Elinde patladı

İHA'nın haberine Beytüşşebap ilçesi Marinos bölgesinde koyunlarını otlatan 20 yaşındaki Z.Ş. bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Z.Ş., ambulans ile Beytüşşebap Devlet Hastanesine, ardından da Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile Şırnak Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.