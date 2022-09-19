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Koyunlarını otlatırken buldu. Elinde patladı

Şırnak’ta bir çoban, bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:35
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Şırnak'ta koyunlarını otlatırken buldu. Elinde patladı

Koyunlarını otlatırken buldu. Elinde patladı
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İHA'nın haberine Beytüşşebap ilçesi Marinos bölgesinde koyunlarını otlatan 20 yaşındaki Z.Ş. bulduğu cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. 

Z.Ş., ambulans ile Beytüşşebap Devlet Hastanesine, ardından da Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile Şırnak Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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