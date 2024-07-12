Şırnak’ta naylona sarılmış halde toprağa gömülü bulundu! Yerlikaya duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Şırnak’ta naylona sarılmış halde toprağa gömülü bulundu! Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen Bozdoğan-49 operasyonunda 36 AK-47 piyade tüfeği (Kalaşnikof) ele geçirildiğini duyurdu.

Bozdoğan-49 operasyonuna ilişkin görüntülere de yer vererek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın Merkez ilçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu, naylona sarılmış ve toprağa gömülü 36 AK-47 Piyade tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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