Şırnak’ta nesli tehlike altında olan su samuru görüldü

Kaynak: İHA
Şırnak’ta nesli tehlike altında olan su samuru görüldü

Şırnak'ta Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde yer alan su samuru görüntülendi.

Şırnak'ta Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde yer alan su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde listelenen su samurunu, merkez İkizce Deresi kenarında doğal yaşam alanında görüntüledi. İkizce Deresi'nde avlanmaya çalışan su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, nesli tehlike altında olan su samuru, derede bir süre yüzerek avlanmaya çalışıyor. Kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.

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