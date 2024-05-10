Şırnak'ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

İdil-Midyat çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Ancak aracın sürücüsü, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Umut Kaya, hızla İdil Devlet Hastanesi'ne götürülse de kurtarılamadı. Otomobilin plakası ve sürücüsünün kimliğinin tespiti için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kazaların sık yaşandığı bir noktada, bazı mahalle sakinleri taşlarla yolu trafiğe kapattı.

Ancak İdil İlçe Emniyet Müdürü Davut Gerek'in olay yerine gelmesiyle görüşmeler sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı.