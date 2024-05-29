Şırnak’ta pastanede korkutan yangın

Neyse ki olayda yaralanan olmazken, hızla müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Yangın haberinin alınmasının ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri, alev alan tüplere müdahale ederek pastanede bulunanları güvenli bir şekilde dışarı çıkardılar.

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürü Reşit Üstün, durumu değerlendirerek, "Şu an için herhangi bir tehlike bulunmamakta. Kimse yaralanmadı ve can kaybı yaşanmadı. Sadece küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerimiz şu anda duman tahliyesi çalışmalarını sürdürüyorlar. İş yerini sahibine teslim ettikten sonra istasyona geri döneceğiz." açıklamasında bulundu.