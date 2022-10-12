Şırnak'ta şarampole devrilen tır yandı

Şırnak'ta Sait Gerem yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü tır, Cizre-Silopi kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrilip yanmaya başladı.
Yoldan geçen vatandaşlar tarafından yaralı olarak tırdan çıkarılan sürücü Gerem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.