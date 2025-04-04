Şırnak'ta skandal: Öğretmen, öğrencisine müstehcen şarkı söyletti

Yaşanan olayın ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Edinilen bilgilere göre, Şırnak merkezdeki bir lisede görev yapan müzik öğretmeni R.T.Ç., sınıfta öğrencisine küfürlü ve şiddet içerikli sözleri olan bir şarkı söyletti. Öğretmen, bu anları cep telefonuyla kaydederek TikTok hesabında paylaştı.

Paylaşılan videoda, arka planda bir kadının ağzına silah dayandığı bir görüntü de yer alıyordu. Öğrencinin bu şarkıyı söylerken kaydedilmesi ve sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, öğretmenin sosyal medya hesabını kapattığı öğrenildi.

SON DURUM NE?

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Öğretmenin görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağı ise soruşturma sonucuna bağlı olarak belirlenecek.