Şırnak’ta sofralara ulaşan tahin su değirmeninde işleniyor

Kaynak: İHA
Şırnak’ta sofralara ulaşan tahin su değirmeninde işleniyor

Şırnak'ta toplanan susamlar su değirmeninde işlenerek tahin haline getirilip sofralara ulaştırılıyor.

Şırnak'ta toplanan susamlar su değirmeninde işlenerek tahin haline getirilip sofralara ulaştırılıyor.

İl ve ilçelerde üretilen tonlarca susam toplanarak, merkeze bağlı İkizce köyündeki su değirmenine getiriliyor. Su değirmeninde ilkel yöntemlerle yapılan tahin, daha sonra sofralara ulaştırılıyor. İşletme sahibi Emine Bayat, yıllardır bu işi yaptıklarını, kent genelinde herkesin gelip buradan tahin aldığını söyledi. Bayat, "Tarlalarımızda yetiştirdiğimiz susamların hepsi doğal. Ustalığı çok zor, yıllardır bu işi yapıyoruz. 5 aile bu işten ekmek yiyoruz. Devletimiz destek verirse işimizi büyütmek istiyoruz" dedi.

Koçer Bayat ise 13 yıldır bu değirmende çalıştığını belirterek, "Çocuklarımızın ekmek teknesidir. 5 aile geçimini bu değirmenden sağlıyor. Kilosunu 300 liradan satıyoruz. Köylerden, ilçelerden topladığımız susamları buradaki doğal su değirmeninde kızartıp tahin yapıyoruz. Devletimiz destek verirse işimizi büyütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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