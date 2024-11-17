Şırnak'ta tedavi edilen kızıl akbaba doğaya geri döndü

Şırnak'ta yaralı olarak bulunan bir kızıl akbaba, 20 günlük tedavi sürecinin ardından doğasına kavuştu. Vatandaşlar tarafından Milli Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edilen kuş, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından özenle tedavi edildi. Yaralı haldeki kızıl akbaba, yapılan müdahalelerin ardından Kaymakamçeşme mevkiinde güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına salındı. Bu süreç, bölgedeki doğa koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.