Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: İHA
Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak'ta gerçekleştirilen terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta terör operasyonunda 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda sürüyor.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada, bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 9 şüpheli ilgili birime gönderildi.

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