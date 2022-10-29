Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, H.G, R.T, T.G, N.K, R.T, G.G, B.M, A.T. ve C.C. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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