Şırnak'ta terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Şırnak’ta düzenlenen terörle mücadele operasyonunda, PKK terör örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen 40 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve İdil, Cizre, Silopi ilçelerinde terör örgütü adına hareket eden ve örgüt propagandası yapan kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyon neticesinde 40 şüpheli tutuklandı.

Yapılan ev ve iş yerleri aramalarında, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

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