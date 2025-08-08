Şırnak’ta "Terörsüz Türkiye" ile yatırımlar arttı!

Şırnak'ın İdil Ovası bölgesinde kurulan konkasör tesisi ile alandaki büyük kayalar kırılarak yol yapımında kullanılmak üzere stabilize malzemeye dönüştürülüyor. Cizre ilçesinde kurulan asfalt plentininde ise üretilen sıcak asfalt malzemeleri, kent merkezi, ilçeler, köy ve yayla yollarının bakım ve onarımında kullanılıyor. Böylece Şırnak İl Özel İdaresi hem yerel kaynakları etkin şekilde kullanıyor, hem de bölgedeki asfalt üretim kapasitesinin artırılmasını hedefleniyor. Şırnak Bestler Dereler bölgesinde ise yaklaşık 40 yıldır kapalı olan 18 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, kırsalda yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. Çiçek, "Şırnak İl Özel İdaresince yapımı başlatılan ve devam eden sıcak asfalt serimi yapılıyor. Cizre ilçesinin Çağıl köyünde 4 kilometrelik bir asfalt serimi yapılıyor. Bütün köylerimize bu şekilde modern ve konforlu yolları buluşturuyoruz. Valimiz Birol Ekinci ve Milletvekili Arslan Tatar'ın destekleriyle, tüm kurumlarımızın işbirliği ile çok güzel işlere imza atıyoruz. Şehirlerimizde ne varsa, hangi yollarımız varsa, köylerimizde, mezralarımızda, yaylalarımızda da aynı yolları yapıyoruz. Burada yaptığımız bütün yolların tamamını kendi öz kaynaklarımızla, kendi konkasör tesisimizde ürettiğimiz, kırdığımız taşlarımızla, asfalt tesisimizle ve personellerimizle gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içerisinde 55 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleşti. 2026 yılı içerisinde de 50 kilometrenin üstünde asfalt serimi gerçekleşecektir" dedi.

Çağıl Köy Muhtarı Abdullah Abay ise, "Bu hükümet geldiğinden beridir, bütün hizmetler yapıldı. Gece gündüz demeden çalışılıyor. Hiçbir hükümet, bu AK Parti gibi çalışmamıştı. Yaşlandım ama AK Parti gibi çalışanı görmedim. Allah devletimize bela vermesin. Öncesinde yol bile yoktu, şimdi artık yolumuz var ve hepsi asfaltlanmış. Bu son dönemde su, yol, elektrik var. Şehirde ne varsa, köyümüzde de aynısı var" diye konuştu.