Şırnak’ta traktör sulama kanalına uçtu

Akşam saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Babındak köyünde meydana gelen kazada, M.K.’nin kontrolündeki plakası öğrenilmeyen traktör, kontrolünü kaybederek sulama kanalına devrildi. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahaleden sonra Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.