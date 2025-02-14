Şırnak’ta ulaşım yeniden açılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta ulaşım yeniden açılıyor

Şırnak'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Kent merkezi, ilçeler Uludere ve Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Beytüşşebap ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

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Ekiplerin yol açma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri Beytüşşebap Şırnak yolunu, İl Özel İdaresine bağlı ekipleri ise Mezra, Boğazöğren ve Bölücek grup köy yollarını açmak için 4 koldan çalışma başlattı.

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Uludere ilçesinde ise belediye ve özel idare ekipleri kapalı köy yollarını açmaya çalışmalarını sürdürüyor.

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Öte yandan, valilik, eğitime bir gün (cuma günü) ara verildiğini duyurmuştu.

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