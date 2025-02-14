Şırnak’ta ulaşım yeniden açılıyor

Kent merkezi, ilçeler Uludere ve Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Beytüşşebap ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri Beytüşşebap Şırnak yolunu, İl Özel İdaresine bağlı ekipleri ise Mezra, Boğazöğren ve Bölücek grup köy yollarını açmak için 4 koldan çalışma başlattı.

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Uludere ilçesinde ise belediye ve özel idare ekipleri kapalı köy yollarını açmaya çalışmalarını sürdürüyor.

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Öte yandan, valilik, eğitime bir gün (cuma günü) ara verildiğini duyurmuştu.