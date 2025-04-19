Şırnak'ta üniversite öğrencilerinden hasta çocuklara anlamlı etkinlik

Şırnak'ın Silopi ilçesinde üniversite öğrencileri hasta çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

Silopi Devlet Hastanesi ve Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü işbirliğiyle Silopi Devlet Hastanesi'nde hasta çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Hastanedeki çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan etkinlikte, üniversite öğrencileri giydikleri masal kahramanı kostümleriyle çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı ve şarkılar söyledi.

Silopi MYO Çocuk Gelişimi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Esma Türkyılmaz, etkinlikle hasta çocukları ve ailelerini mutlu etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Öğrenci Aslı Sidar da çocuklarla vakit geçirmenin keyifli olduğunu dile getirdi.

Hüsna Kaplan da, "Arı kostümü giydim. Çocukları eğlendirmek için hastanedeydik. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk." dedi.