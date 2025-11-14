Şırnak’ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım günü saat 01.15 sıralarında gerçekleştirilen çalışmalarda B.K., F.A., N.A., M.T., D.T., A.Ö., A.G., N.B. ve E.Y. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5.58 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 8.47 gram eroin, 8.13 gram metamfetamin, 0.58 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini belirterek, "Adres belli, gençlerimizi zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.