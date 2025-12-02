KDP lideri Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretindeki Peşmerge görüntüleri tepki toplamıştı. İçişleri Bakanlığı o görüntülere soruşturma başlattı.

AKP sözcüsü Ömer Çelik görüntülerin 'nahoş' olduğunu belirtip "Bahsettiğiniz görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak sayın Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğini sağlanması gerekir Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir." dedi.

BAHÇELİ: REZALET

Bahçeli, Barzani'nin Peşmerge ile gelmesini eleştirerek, "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir” ifadelerini kullanmıştı.

BARZANİ: KOYUN POSTUNA BÜRÜNMÜŞ KURT

Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt KDP lideri Mesut Barzani'nin ofisinden geldi. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada 'açılım sürecine' gönderme yapılarak, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denildi.