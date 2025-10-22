Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi ve kadim uygarlıklardan bu yana şifa kaynağı olarak bilinen enginar, modern bilim ve yabancı uzman görüşleriyle yeniden sağlık gündeminin merkezine yerleşti.

Halk arasında "Yeşil Altın" olarak anılan bu dikenli bitkinin, özellikle karaciğer sağlığı üzerindeki çarpıcı etkileri, bilimsel araştırmalarla desteklenerek tıp dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Uzmanlar, enginarın karaciğeri adeta yenilediğini ve kolesterol seviyelerini düşürmede olağanüstü bir rol üstlendiğini ifade etti.

SİNARİN BİLEŞENİ KARACİĞERİ TEMİZLEDİ

Enginarın faydalarının temelinde, özellikle yapraklarında yoğun olarak bulunan sinarin ve silimarin gibi biyoaktif bileşikler yer aldı.

Geleneksel Avrupa tıbbında yüzlerce yıldır karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarında kullanılan enginar yaprağı özünün modern araştırmalarla doğrulandığı bildirildi.

Dünyaca ünlü bütünleştirici tıp uzmanı Dr. Andrew Weil, enginarın anti-inflamatuar beslenme düzeninin temel taşlarından biri olduğunu ve içerdiği fitokimyasallar sayesinde vücuttaki kronik iltihaplanmayı düşürme potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Weil, karaciğer koruyucu özelliğin, enginarın genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin kritik bir parçası olduğunu vurguladı.

KOLESTEROLÜ MIKNATIS GİBİ ÇEKTİ

Bilimsel çalışmalar, enginarın kolesterol düşürücü etkisini de kesinleştirdi. Araştırmalara göre, enginarda bulunan luteolin gibi antioksidanlar, kolesterol sentezini engelledi. Ayrıca, enginarın safra akışını uyarıcı koleretik etkisi sayesinde, vücuttaki fazla kolesterolün atılmasına doğrudan yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Fonksiyonel tıp alanının önde gelen isimlerinden Dr. Mark Hyman, enginarın zengin lif ve prebiyotik içeriğinin bağırsak sağlığını destekleyerek dolaylı yoldan metabolik dengeye katkı sağladığını belirtti.

Hyman, özellikle inülin içeriği sayesinde enginarın, faydalı bağırsak bakterilerini beslediğini ve bu durumun kolesterol ve kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

YAĞLI KARACİĞERE KARŞI UMUT IŞIĞI

Son yıllarda küresel bir sağlık sorunu hâline gelen alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) üzerine yapılan çalışmalar, enginar özünün bu alanda önemli bir koruyucu ve iyileştirici potansiyel barındırdığını gösterdi.

Hayvan modelleri üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, enginar özü uygulanan deneklerde karaciğer enzim seviyelerinde (ALT ve AST) belirgin düşüş gözlemlendi.

Bilim insanları, enginarın antioksidan gücünün hücre hasarını azalttığını ve karaciğeri toksinlerin etkilerinden koruduğunu kaydetti.

Uzmanlar, zengin vitamin (C, K, Folat) ve mineral (Magnezyum, Fosfor, Potasyum) içeriğiyle enginarın, sadece karaciğere değil, aynı zamanda kalp ve damar sağlığına, sindirim sistemine ve kan basıncı kontrolüne de katkı sağladığını ekledi.

Yapılan genişletilmiş araştırmalar, bu "Yeşil Altın"ın besin takviyesi olarak kullanımının dahi yüksek tansiyon, kolesterol ve sindirim sorunları yaşayan yetişkin popülasyonlarda etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.