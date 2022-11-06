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  • Sırp çete lideri İstanbul'da yakalanmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir mesaj geldi.

Sırp çete lideri İstanbul'da yakalanmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir mesaj geldi.

Sırp çete liderinin İstanbul'da yakalanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan flaş paylaşımlarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 18:51
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Sırp çete liderinin İstanbul'da yakalanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan flaş paylaşımlarda bulundu

Sırp çete lideri İstanbul'da yakalanmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir mesaj geldi.
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kırmızı bültenle aranan Sırp çete liderinin Sarıyer'de yakalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalanırken, polislerin villanın bahçesinde ceset aradığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi.

Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur."

SIRPÇA DA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, Sırp çetelere bir de kendi dillerinde seslendi ve şunları söyledi:

"Srpski karteli; napustite naše gradove! Ne želimo vaši prljavi novac. Upozoravam vas, izgubićete glave. Nemamo ni jedno dete da vam žrtvujemo..."

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Takipdeyim
6.11.2022 19:18
Harikasın Bay Kemal.  
 
Abbas
6.11.2022 19:05
Bu ülke dünyanın maddi ve manevi çöplüğüne döndü, yazıklar olsun hala akp- MHP ortaklığına oy vereceklere, yoksa sizde başkasının hakkını yediniz??  
 
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